Corea del Nord: coronavirus, Usa acconsentono ad aiuti in deroga alle sanzioni (7)

- Funzionari di governo della Corea del Nord sostengono che il paese possa superare l’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus e “sconfiggere la Covid-19” entro la fine di aprile, grazie a misure di isolamento e controllo rigorose. Lo riferiscono fonti citate da “Daily NK”. In Corea del Nord il mese di marzo è dedicato ogni anno all’abbellimento del paese e alla sanitizzazione delle strutture pubbliche, e tali misure avrebbero agevolato il contenimento dell’agente patogeno. “Veicoli per la disinfezione e funzionari equipaggiati con attrezzi per la disinfezione sono presenti ovunque”, ha dichiarato a “Daily NK” una fonte della provincia di Hamgyong Meridionale. “Le autorità centrali hanno aumentato il personale destinato al controllo delle malattie per alleviare gli sforzi di quanti operano già sul campo”, ha aggiunto la fonte, secondo cui i disinfettanti sviluppati da centri ospedalieri a Pechino sono stati distribuiti ad altre aree del paese. (segue) (Nys)