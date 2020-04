Myanmar: amnistia di Capodanno, governo libererà quasi 25mila prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Myanmar, Win Myint, ha annunciato oggi che le autorità del paese libereranno quasi 25mila persone detenute nelle carceri del paese, nel contesto di una amnistia per celebrare il Capodanno birmano (Thingyan, celebrato a metà aprile). Il presidente ha precisato che i detenuti che verranno scarcerati sono in tutto 24.896, inclusi 87 cittadini stranieri. La scarcerazione sarà “incondizionata”, al fine di “deliziare i cittadini di Myanmar e rispondere a considerazioni di carattere umanitario”. Il presidente birmano non ha fornito dettagli in merito alle tipologie di reato interessate dall’amnistia. Non è chiaro nemmeno se l’amnistia includerà persone incarcerate per atti di dissenso nei confronti del governo. L’annuncio ha innescato assembramenti di parenti dei detenuti di fronte ad alcune carceri del paese, a dispetto delle ordinanze di distanziamento sociale in vigore per prevenire la propagazione del coronavirus.(Inn)