Vietnam: coronavirus, nuove restrizioni agli spostamenti tra province ad alto rischio

- Il governo del Vietnam ha decretato un ulteriore irrigidimento delle misure di limitazione degli spostamenti delle persone tra le province del paese più esposte al rischio rappresentato dalla pandemia di coronavirus. Le nuove misure includono l’arresto totale dei servizi di bus intercity tra le città più densamente popolate. Due giorni fa il governo vietnamita ha deciso di prorogare l’ordinanza di distanziamento sociale per un’altra settimana, al fine di mantenere sotto controllo la propagazione della Covid-19. Le misure non sono applicate all’intero territorio nazionale, ma soltanto alle aree più densamente popolate e ad alcune province o distretti, specie nel nord, che hanno subito il maggior numero di contagi. Il governo ha suddiviso il territorio nazionale in tre categorie di rischio; la prima categoria, caratterizzata dal rischio sanitario più elevato, include tra le altre le città di Hanoi, Saigon, Danang e Lao Cai. (segue) (Fim)