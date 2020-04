Vietnam: coronavirus, nuove restrizioni agli spostamenti tra province ad alto rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanoi ha decretato il blocco di tutti i voli in arrivo nel paese, e un drastico taglio dei voli domestici, oltre al blocco degli assembramenti pubblici e alla sospensione dei servizi non essenziali sino almeno al 15 aprile. Hanoi ha anche lanciato un programma aggressivo di quarantene e tracciamento dei contagi teso a limitare la propagazione del coronavirus sul territorio nazionale. Sinora le autorità del paese hanno confermato 194 casi di contagio, ma nessuna vittima ufficiale del virus. Oltre 75mila persone si trovano in quarantena. (segue) (Fim)