Cina: coronavirus, 26 nuovi contagi e 66 casi asintomatici nelle ultime 24 ore (2)

- Tra i 129 pazienti in cura in ospedale, 15 sono ancora in gravi condizioni e 17 in condizioni critiche. Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale aveva registrato un totale di 1.549 casi importati. Di questi, 670 sono stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione, 879 erano stati trattati e 45 versavano in gravi condizioni, ha affermato la commissione. Non è stato segnalato alcun decesso per i casi importati, ha spiegato l'autorità sanitaria. Secondo la commissione, 52 persone sono state dimesse dagli ospedali dopo il recupero nella giornata di ieri, mentre il numero di casi gravi è diminuito di sei unità a 89. Sempre ieri, sono stati segnalati 66 nuovi casi asintomatici, di cui tre dall'estero. Un totale di dieci casi asintomatici, di cui sei importati, sono stati riclassificati come casi confermati di Covid-19 e 50 sono stati dimessi dall'osservazione medica, inclusi otto casi importati, secondo la commissione. (segue) (Cip)