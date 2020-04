Coronavirus: Singapore, boom di contagi nei dormitori per lavoratori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ha registrato un bilancio record di ben 728 nuovi contagi da Covid-19 nella sola giornata di ieri, 16 aprile, che portano il totale dei casi di infezione nella città-Stato a 4.427. Lo ha comunicato la task-force multi-ministeriale istituita dal governo di Singapore per fronteggiare l’emergenza. Al centro del boom dei contagi, in un paese che si era distinto nei mesi scorsi per l’efficace risposta alla crisi epidemica globale, ci sono i dormitori per lavoratori stranieri dell’isola, dove è concentrato oltre l’80 per cento dei numerosi contagi segnalati negli ultimi giorni. Il vicepremier di Singapore, Heng Swee Jeat, ha dichiarato ieri che la città-Stato dovrà adottare ulteriori misure di contenimento della Covid-19, anche a costo di causare ulteriori danni a breve termine all’economia. Heng ha anche dichiarato che le previsioni economiche del governo sono sostanzialmente in linea con quelle presentate ieri dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che per quest’anno prevede una recessione economica globale del 3 per cento. (segue) (Fim)