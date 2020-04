Cina: coronavirus, Wuhan ha rivisto numero di casi e decessi da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Wuhan, capitale della provincia centrale cinese di Hubei nonché epicentro della pandemia di Covid-19, ha rivisto il numero dei casi e dei decessi causati dal virus a livello locale. Secondo quando riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il numero totale di casi confermati di Covid-19 a Wuhan aggiornato a ieri, 16 aprile, è stato rivisto di 325 unità a 50.333 e il numero di decessi è aumentato di 1.290 unità a 3.869. In una nota, il quartier generale municipale di Wuhan per la prevenzione e il controllo dell'epidemia ha affermato che le revisioni sono state fatte in conformità con le leggi e le normative correlate. Secondo la nota, ciò garantisce che le informazioni sull'epidemia di Covid-19 della città siano aperte e trasparenti e che i dati siano accurati. Nel documento sono stati elencati quattro motivi alla base delle discrepanze nei dati. Il primo: un numero crescente di pazienti nella fase iniziale dell'epidemia ha travolto le risorse mediche e la capacità di ammissione delle strutture mediche. Alcuni pazienti sono deceduti nelle loro abitazioni, senza essere stati curati negli ospedali. Secondo motivo: al culmine dei loro sforzi terapeutici, gli ospedali operavano al di là delle loro capacità e il personale medico era preoccupato di salvare e curare i pazienti, con conseguente segnalazione tardiva, mancata ed errata. (segue) (Cip)