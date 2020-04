Cina: coronavirus, Wuhan ha rivisto numero di casi e decessi da Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del rapido aumento di ospedali designati per il trattamento di pazienti Covid-19, compresi quelli amministrati da ministeri, la provincia di Hubei, la città di Wuhan e i suoi distretti, nonché ospedali privati e ospedali di fortuna non erano collegati alla rete di informazioni sull'epidemia e non sono riusciti a comunicare i loro dati in tempo. Infine, le informazioni registrate di alcuni dei pazienti deceduti erano incomplete e sono state verificate ripetizioni ed errori nella segnalazione. Un funzionario del quartier generale ha riferito ai media che alla fine di marzo è stato istituito un gruppo per i big data relativi alle indagini epidemiologiche. Il gruppo ha utilizzato le informazioni dai sistemi online e ha raccolto informazioni complete da tutte le località correlate all'epidemia per garantire che i fatti relativi a ciascun caso fossero accurati e che ogni cifra fosse obiettiva e corretta, ha spiegato il funzionario. "Ciò che sta dietro ai dati epidemici sono la vita e la salute del pubblico in generale, nonché la credibilità del governo", ha aggiunto il funzionario. (Cip)