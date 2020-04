Cina: produzione industriale in calo dell'8,4 per cento nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato relativo alla produzione industriale misura l'attività delle grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,82 milioni di dollari). "A marzo, la produzione industriale è scesa dell'1,1 per cento su base annua, diminuendo di 12,4 punti percentuali rispetto al calo nei primi due mesi e avvicinandosi al livello registrato nello stesso periodo dell'anno scorso", ha riferito il portavoce della Nbs, Mao Shengyong, in una conferenza stampa. Sedici dei 41 settori monitorati dall'Nbs hanno registrato un aumento della produzione a marzo, con la produzione ad alta tecnologia che ha continuato a espandersi rapidamente. Il settore manifatturiero ad alta tecnologia ha registrato un aumento su base annua dell'8,9 per cento il mese scorso, mentre la produzione di robot industriali è salita del 12,9 per cento rispetto all'anno precedente. "Circa il 40 per cento degli oltre 600 principali prodotti industriali monitorati dalla Nbs ha registrato un aumento della produzione di anno in anno", ha affermato Mao. (Cip)