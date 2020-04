Russia: governo approva trattamento del Covid-19 con farmaco cinese non brevettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha incaricato il Centro nazionale di ricerca medica di distribuire un farmaco non brevettato a base di idrossiclorochina donato dalla Cina alle strutture che stanno trattando al momento persone affette dal coronavirus. secondo quanto si legge in un decreto pubblicato sul portale per le informazioni normative del governo, spetterà al Centro di ricerca garantire lo stoccaggio e il trasferimento gratuito alle cliniche pubbliche e private di 68.600 confezioni di compresse di questo farmaco da 100 milligrammi l’una. Il medicinale è stato consegnato gratuitamente dalla società cinese Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. A Roszdravnadzor, l’ente di monitoraggio sanitario, spetterà il compito di monitorare l'efficacia e la sicurezza di questo farmaco. (Rum)