Cina: calo del pil senza precedenti nel primo trimestre 2020

- Il prodotto interno lordo della Cina ha subito una contrazione del 6,8 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020, a causa delle ricadute della pandemia del coronavirus, che ha portato all’isolamento e all’arresto temporaneo delle attività economiche in diverse aree del paese. Pechino non aveva mai registrato una contrazione economica nel 1992, quando il paese ha iniziato a pubblicare i dati relativi all’andamento trimestrale dell’economia. Il dato relativo ai primi tre mesi dell’anno è peggiore rispetto alle previsioni degli economisti, che si aspettavano in media una contrazione economica del 6 per cento. La produzione industriale è calata dell’1,1 per cento, mentre le vendite al dettaglio hanno registrato una contrazione del 15,8 per cento. In brusco calo anche gli investimenti (meno 16,1 per cento). L’annuale sessione dell’Assemblea nazionale del popolo cinese, che doveva essere inaugurata il 5 marzo, è stata rinviata proprio a causa della pandemia, e per tale ragione il governo cinese non ha ancora fissato un obiettivo ufficiale di crescita economica per il 2020. (segue) (Cip)