Corea del Sud: il mercato occupazionale registra la prima contrazione dal 2009

- La Corea del Sud ha registrato a marzo la prima perdita netta annua di posti di lavoro dal 2009, confermando così i segnali negativi provenienti dal mercato occupazionale nel pieno della pandemia di coronavirus. Il mese scorso il paese ha perso circa 195mila posti di lavoro rispetto a marzo 2019, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi dall’ente statistico nazionale Statistis Korea. Il tasso di disoccupazione è calato di un decimo di punto percentuale, ma il numero degli occupati è calato a sua volta a 26,6 milioni di persone. Il tasso di occupazione degli adulti di età compresa tra 15 e 29 anni, in particolare, è calato dello 0,8 per cento su base annua, al 65,4 per cento. La crisi sanitaria globale e le sue ricadute hanno colpito con particolare durezza l’impiego precario e giornaliero: il numero dei lavoratori a tempo determinato è calato di 420mila unità nel mese di marzo. (segue) (Git)