Corea del Sud: il mercato occupazionale registra la prima contrazione dal 2009 (2)

- Il mercato del lavoro della Corea del Sud si sta contraendo rapidamente per effetto delle ricadute della pandemia di coronavirus, in un contesto generale che indica il probabile scivolamento del paese in una fase di recessione economica. Il totale dei sussidi di disoccupazione elargiti dallo Stato sudcoreano a marzo ha toccato la cifra record di 900 miliardi di won (738 milioni di doollari), secondo i dati ufficiali diffusi dal ministero del Lavoro questa settimana. Il dato segna un incremento del 40,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le offerte di lavoro, invece, hanno esibito un tracollo alla fine di febbraio, secondo le informazioni fornite dall’ente statistico sudcoreano: le aziende del paese hanno ridotto la forza lavoro complessiva di 63.318 unità su base annua, il calo più marcato da agosto 2011 a questa parte. La contrazione del mercato del lavoro è inevitabilmente connessa a un calo dei consumi, fattore chiave che potrebbe innescare una recessione economica. (segue) (Git)