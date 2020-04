Filippine: coronavirus, sussidi a famiglie povere suscitano malumori tra la classe media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, di stanziare contributi in denaro in favore delle famiglie più povere del paese, in risposta alla crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus, ha suscitato forti malumori tra la classe media, che accusa il governo di sussidiare i comportamenti economici errati delle classi meno abbienti, e di non prestare attenzione alle necessità dei produttori di ricchezza del paese, che ne costituiscono anche i principali contribuenti fiscali. Alla fine di marzo Duterte ha dato mandato al Congresso di includere nel bilancio per l’anno fiscale corrente una voce di spesa da 200 miliardi di peso (circa 4 miliardi di dollari) da destinare a sussidi per 18 milioni di famiglie povere nel paese; queste ultime avranno diritto a contributi mensili di importo compreso tra 5mila e 8mila peso (100-160 dollari) per un periodo di due mesi. (segue) (Fim)