Filippine: coronavirus, sussidi a famiglie povere suscitano malumori tra la classe media (2)

- Il presidente Duterte ha deciso la scorsa settimana di prorogare al 30 aprile blocco totale imposto all’isola di Luzon, dove è concentrato circa il 75 per cento dell’economia del paese. Lo ha annunciato il segretario di Gabinetto Karlo Nograles, portavoce della task force inter-governativa incaricata di combattere la propagazione della pandemia di coronavirus. Il funzionario ha sottolineato che la curva dei contagi nel paese non è stata ancora appiattita, e a tal fine il governo intende giungere a condurre tra gli 8mila e i 10mila test giornalieri, garantire l’isolamento immediato degli individui potenzialmente contagiati, costruire centri strategici per i test di positività e rafforzare le misure di tracciamento delle persone potenzialmente entrate in contatot con soggetti positivi al virus. (segue) (Fim)