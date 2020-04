Filippine: coronavirus, sussidi a famiglie povere suscitano malumori tra la classe media (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha irrigidito le misure di contrasto alla pandemia, dopo le scene di panico e le fughe da Manila delle scorse settimane. Il governo filippino ha sottoposto metà del paese – circa 50 milioni di persone – ad un regime di “quarantena comunitaria rafforzata”. Luzon, l’isola più grande e popolosa delle Filippine, che include la capitale Manila, è stata sottoposta a un blocco generale, con la sospensione di tutti i servizi di trasporto pubblico di massa, e l’obbligo per tutti i residenti di rimanere in casa, fatte salve le esigenze fondamentali e le emergenze mediche. Come in Malesia, gli uffici sono stati chiusi per decreto, mentre continuano ad operare solamente supermercati, negozi di generi di prima necessità, farmacie, ospedali e banche, oltre ai servizi di ristorazione per asporto e alle stazioni di rifornimento dell’acqua. A partire dalla mezzanotte di oggi, i cittadini stranieri avranno 72 ore di tempo per lasciare Luzon, prima del blocco del traffico aereo già predisposto dalle autorità nazionali. Il traffico in ingresso sarà limitato ai cittadini filippini e alle loro famiglie, ai residenti permanenti, ai titolari di visti diplomatici e alle merci. (segue) (Fim)