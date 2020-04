Coronavirus: Consiglio comunale di Milano chiede a governo misure urgenti per garantire equilibrio di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale, in particolare, propone di "sbloccare" il fondo crediti di dubbia esigibilità per il bilancio preventivo 2021 e 2022, riportando la percentuale di accantonamento al 60 per cento così come proposto dall'Anci; di congelare l'attuale contributo che il Comune di Milano trasferisce (al livello del 2017) per il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021; di promuovere la costituzione di un fondo nazionale a sostegno dei servizi essenziali realizzati sul territorio dai Comuni come ad esempio un fondo nazionale per compensare la riduzione dei proventi da traffico registrati nel trasporto pubblico locale a decorrere dall'inizio delle restrizioni imposte alla circolazione e infine, in coerenza con quanto sta avvenendo a livello europeo, di creare un fondo dedicato a sostenere i costi provocati dalla pandemia e quelli per la prossima e graduale ripartenza della città di Milano. L'ordine del giorno evidenzia alcune delle più significative riduzioni delle entrate tributarie ed extra tributarie incassate dal Comune: innanzitutto i dividendi delle partecipate, che a Bilancio erano stimati in 144 milioni, di cui 80 provenienti da Sea; i 796 milioni messi a previsione dalla vendita di beni e servizi, per lo più biglietti del trasporto pubblico locale, il cui utilizzo si è contratto del 90 per cento, a fronte un servizio ridotto soltanto al 75 per cento; i 55 milioni previsti della tassa di soggiorno e i 60 dalla Cosap. (segue) (Rem)