Coronavirus: Di Maio, torneremo alla normalità quando sarà scoperto il vaccino

- Si ritornerà alla normalità solo quando sarà scoperto un vaccino. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a "Stasera Italia" su Rete4. "Torneremo alla normalità quando sarà scoperto un vaccino. Da qui al momento adattare le nostre abitudini, anche sul posto di lavoro, ad alcune regole", ha detto il capo della diplomazia italiana. Quanto a una possibile riapertura in estate, Di Maio ha espresso prudenza. "Non si potrà uscire finché non saremo sicuri di tutelare la salute delle nostre famiglie. Questo viene prima di tutto il resto, ma gli azzardi si pagano", ha detto il ministro. (Res)