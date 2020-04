Coronavirus: Brasile, Bolsonaro licenzia ministro della Salute Mandetta per divergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha rimosso dal suo incarico il ministro della Salute, Luiz Henrique Mandetta, al termine di alcune settimana di polemiche a causa delle divergenze sorte tra i due quanto sulla politica di contrasto alla pandemia di coronavirus. "Sono appena stato avvisato dal presidente Jair Bolsonaro di essere stato licenziato dal mio incarico dal ministero della Salute", ha scritto Mandetta sul proprio profilo Twitter. "Voglio ringraziare per l'opportunità che mi è stata data di dirigere il nostro sistema sanitario nazionale (Sus), di costruire un progetto per migliorare la salute dei brasiliani e di pianificare la strategia di lotta contro la pandemia di coronavirus, la più grande sfida che il nostro sistema sanitario abbia mai affrontato. Ringrazio tutto il team che è stato con me al ministero della Salute e faccio gli auguri al mio successore". (segue) (Brb)