Brasile: nel 2019 aumenta il numero di persone uccise dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2019 almeno 5.804 persone sono state uccise da agenti di polizia in Brasile. Il numero di morti nel corso di confronti con le forze di polizia di ciascuno stato è cresciuto dell'1,5 per cento in un anno, in diminuzione tuttavia rispetto all'aumento pari al 18 per cento registrato nel 2018. Al contrario nel 2019 è diminuito del 51 per cento, per un totale di 159 morti, il numero di agenti uccisi in servizio (nel 2018 erano stati 326). Per il terzo anno consecutivo si è registrato un aumento delle morti causate dalla polizia e una diminuzione dei decessi di poliziotti. E' quanto emerge da uno studio condotto dal portale "G1" in collaborazione con il centro di studio della violenza dell'Università di San Paolo (Usp), sulla base di dati ufficiali forniti da 26 stati della federazione brasiliana (le autorità di Goias si sono rifiutate di fornire le statistiche).Il tasso di letalità della polizia è di 2,9 morti per 100.000 abitanti. Rio de Janeiro è lo stato che registra il più alto numero in assoluto di persone uccise in un confronto con la polizia (1.810 vittime). La cifra rappresenta oltre il 30 per cento del totale dei decessi causati dalla polizia nel paese. A Rio si registra anche il secondo tasso più alto di letalità della polizia con 10,5 omicidi per 100 mila abitanti. Si tratta del tasso più alto registrato nello stato dal 1998, l'inizio della serie storica. Amapá è lo stato con il più alto tasso di morti causate dalla polizia: 15,1 per 100 mila. L'aumento è in controtendenza rispetto alla diminuzione della statistica generale delle morti violente nel paese, pari al -19 per cento, e maggiore della serie storica del Forum brasiliano sulla pubblica sicurezza. (Brp)