Coronavirus: Brasile, Bolsonaro presenta il nuovo ministro della Salute Nelson Luiz Sperle Teich

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha presentato nel corso di una conferenza stampa presso il palazzo presidenziale del Planalto il nuovo ministro della Salute. Si tratta dell'oncologo Nelson Luiz Sperle Teich, che sostituisce Luiz Henrique Mandetta, licenziato dal capo dello stato questo pomeriggio. "Non condanno, non recrimino e non critico l'ex ministro Mandetta. Ha fatto quello che come medico pensava di dover fare e la separazione è diventata inevitabile", ha detto il presidente. Mandetta era infatti strenuo difensore della linea dell'isolamento dei cittadini per contrastare la propagazione del virus, mentre Bolsonaro propone la fine delle misure che ha definito "confinamento di massa" e la riapertura di attività economiche oltre che delle chiese.In conferenza stampa Bolsonaro ha affermato di aver riferito al dottor Nelson della necessità di "riaprire gradualmente e rilanciare il lavoro in Brasile. Una tale massa di persone umili non può più stare in casa". Accanto al presidente, il neo ministro Teich, ha dichiarato che non ci sarà una "discontinuità improvvisa" in relazione alle linee guida sull'isolamento sociale, sottolineando che "cosa è fondamentale oggi è avere sempre più informazioni su ciò che accade alle persone" dato che "abbiamo poche informazioni" ed è "tutto molto confuso. "Una volta che avremo tutte le informazioni a disposizione potremmo decidere qual è la migliore forma di isolamento e distanza", ha affermato il ministro.Teich ha poi sottolineato che condivide la linea di pensiero del presidente. "Sottolineo che qui c'è un completo allineamento tra me, il presidente e l'intero gruppo del ministero. Quello che stiamo facendo oggi è lavorare in modo che la società possa riprendere la vita normale più rapidamente possibile", ha detto. Il ministro ha poi affermato che "vaccini e le medicine per Covid-19 saranno analizzati in modo assolutamente tecnico e scientifico", senza menzionare l'uso di clorochina, farmaco il cui uso è incoraggiato dal presidente Bolsonaro, senza prove scientifiche e una delle maggiori cause di attrito con l'ex ministro Mandetta.Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha licenziato il ministro della Salute, Luiz Henrique Mandetta al termine di alcune settimana di polemiche a causa delle divergenze sorte tra i due quanto alla politica di contrasto alla pandemia di coronavirus. "Sono appena stato avvisato dal presidente Jair Bolsonaro di essere stato licenziato dal mio incarico di dal Ministero della Salute", ha scritto Mandetta sul proprio profilo Twitter. "Voglio ringraziare l'opportunità che mi è stata data di dirigere il nostro sistema sanitario nazionale (Sus), di costruire un progetto per migliorare la salute dei brasiliani e di pianificare la strategia di lotta contro la pandemia di coronavirus, la più grande sfida che il nostro sistema sanitario abbia mai affrontato. Ringrazio tutto il team che è stato con me al Ministero della Salute e faccio gli auguri al mio successore come Ministro della Salute. Prego Dio e la Madonna Aparecida di benedire il nostro Paese", ha concluso.L'ormai ex ministro si era detto pronto a lasciare l'incarico riconoscendo divergenze apparentemente insanabili con il presidente Jair Bolsonaro sulla gestione dell'emergenza coronavirus. "Rimarrò in carica fino a quando non si troverà una persona per prendere il mio posto", aveva detto Mandetta ricostruendo in una intervista alla testata "Veja" i "60 giorni di battaglia" portati avanti con il capo dello stato. Bolsonaro, convinto della necessità di non cedere al "panico" alimentati dai media, non ha condiviso le serrate proclamate dai governatori degli stati brasiliani e adottato comportamenti pubblici criticati da Mandetta sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità. "Sessanta giorni dovendo misurare le mie parole. Un giorno parli e ti capiscono, dicono che sei d'accordo, poi cambiano opinione e dicono tutto il contrario", ha detto Mandetta.Mandetta aveva annunciato che avrebbe desistito dall'incarico: "quando il presidente non vorrà più contare su di me, se dovessi essere colpito da questa influenza o quando il mio lavoro non sarà più necessario perché in qualche modo siamo usciti da questo stress". Molta eco aveva avuto a inizio settimana una intervista nella quale Mandetta ammetteva che il cittadino comune - ascoltando i diversi racconti pubblici sull'emergenza - avrebbe potuto sentirsi "disorientato".I rapporti tra Mandetta e Bolsonaro sono considerati in bilico oramai da tempo. Bolsonaro è favorevole all'isolamento delle sole persone con sintomi della Covid e dei gruppi a rischio, per non paralizzare per intero l'attività e l'economia del paese. Il titolare della Sanità, appoggiato da diversi governatori statali, predica invece misure di isolamento estese a tutta la popolazione. Distanze che si sono riflesse in diversi passaggi polemici tra i due protagonisti. Mentre il presidente si mostrava a passeggio per le strade di Brasilia, accompagnato da alcuni simpatizzanti, avvertendo dell'importanza di non spegnere totalmente il motore dell'economia, il ministro illustrava ai media nazionali le misure di contenimento del contagio - uso di mascherine, distanziamento sociale, permanenza in casa - così "come raccomandato dall'Oms".Pur senza far riferimenti specifici, Bolsonaro era arrivato a parlare di comportamenti da "star" di ministri accusati di scarsa "umiltà" e sospettati di remare contro il governo. Il presidente aveva a un certo punto deciso di non convocare Mandetta nel gruppo di ministri che compongono il gabinetto di crisi sull'emergenza sanitaria, preferendo al suo posto Osmar Terra, parlamentare vicino al presidente e individuato come possibile successore alla Sanità. Risaltava in questo senso la decisione di affidare all'ex capo di stato maggiore dell'Esercito, Walter Braga Netto, la comunicazione sull'emergenza e il coordinamento interministeriale sull'emergenza. Un "comitato di crisi del governo federale" posto all dirette dipendenze della presidenza delle repubblica e quindi gerarchicamente sovraordinato al ministero della Salute. Braga Netto era stato nominato il 13 febbraio nel cruciale ruolo di ministro della Casa Civil, l'incarico equivalente a quello di primo ministro in una repubblica semi presidenziale, come quella francese.Il Brasile è stato il primo paese dell'America latina a registrare un caso di contagio e in termini assoluti è quello con i numeri più alti in quanto a persone infette e decedute. Ad oggi conta 28.320 casi confermati e almeno 1.736 pazienti morti. Le diverse interpretazioni sul modo di gestire l'emrgenz si riflettono nelle numerose e differenti misure adottate dal governo federale, dai 27 stati e dai 5.570 municipi brasiliani per fare fronte all'emergenza sanitaria. Su tutto il territorio nazionale vige la raccomandazione di isolamento e quarantena per i pazienti contagiati o in attesa di verifica del contagio, emessa il 3 marzo dal ministero della Salute. Valide per tutti, inoltre, le raccomandazioni ad adottare misure igieniche di base, come lavare spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone, utilizzare fazzoletti monouso per l'igiene nasale, coprire naso e bocca con un fazzoletto quando si starnutisce o si tossisce, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca prima di lavare le mani. Ai cittadini inclusi nelle fasce di rischio (anziani, immuno-depressi, pazienti affetti da malattie croniche) il ministero raccomanda di rimanere in case ed evitare il contatto con le persone.A questi limiti si aggiungono quelli disposti a vario titolo dai 27 stati della federazione. Nella gran parte del territorio sono in vigore misure di "distanziamento sociale", con la chiusura obbligatoria di tutte le attività, esercizi commerciali e servizi considerati non essenziali come ospedali, farmacie, supermercati e negozi di alimentari. Misure analoghe sono state adottate, per quanto di propria competenza dai sindaci di tutte le capitali di stato e molti municipi del paese. Non mancano però le eccezioni. Lo scorso 27 marzo i governatori degli stati di Mato Grosso, Rondonia e Santa Catarina hanno disposto la riapertura di tutte le attività economiche e la ripresa del trasporto pubblico sul territorio, mantenendo la sola raccomandazione di isolamento domiciliare per gli anziani e i cittadini in fascia di rischio.Il governatore dello stato brasiliano di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ha da parte sua decretato la riapertura di diverse attività in venti municipi dello stato dove fino ad oggi non si sono registrati casi di contagio del nuovo coronavirus. Rimangono vigenti le raccomandazioni del ministero della Salute di non creare assembramenti rispettando le distanze sociali. Ancora chiuse tutte le scuole, e confermata l'apertura dei servizi considerati essenziali: ospedali, farmacie, supermercati e negozi di alimentari. Oltre a bar e ristoranti, possono tornare a lavorare anche altri tipi di negozi, non con la vendita diretta, ma con consegne a domicilio. L'attuale regime, che modifica il decreto di fine marzo con cui si disponeva il blocco totale delle attività non essenziali, durerà fino a fine aprile. Ci sono poi i casi dei sindaci di 14 municipi, localizzati negli stati di San Paolo, Paranà, Parà e Sergipe, che hanno disposto misure più stringenti, come il coprifuoco. L'ultimo in ordine di tempo è stato il sindaco di Itapira (San Paolo) che, oltre a disporre l'isolamento notturno dalle 21,00 alle 6,00 fino al 22 aprile, apre alla possibilità di denuncia per i cittadini che violino il coprifuoco.(Brp)