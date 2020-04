Coronavirus: Usa, finiti i 349 miliardi di aiuti a piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già esauriti i fondi del maxi-piano di prestiti per le piccole imprese statunitensi da 349 miliardi di dollari, approvato dal Congresso a marzo. Lo riporta il "New York Times". Le risorse sono andate esaurite in meno di due settimane, facendo emergere la necessità di un nuovo intervento a favore delle società private. Per far fronte alla situazione il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha annunciato di voler riprendere le trattative con il Partito democratico per trovare un'intesa. Solo una settimana fa, scrive il "Nyt", i senatori democratici hanno bloccato il tentativo dei repubblicani di approvare velocemente, con un voto unanime, una legge per aggiungere altri 250 miliardi di dollari al programma federale per fornire prestiti alle piccole imprese. I democratici avevano chiesto che fossero incluse delle risorse aggiuntive per ospedali e governi statali. (Nys)