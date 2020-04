Usa: in forte rialzo le azioni della società che produce il farmaco remdesivir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Gilead Sciences sono salite del 15 per cento a Wall Street dopo che alcune fonti giornalistiche hanno riportato risultati positivi nella cura di alcuni pazienti gravemente malati di Covid-19 con il remdesivir, l'antivirale prodotto dalla società statunitense. Lo riporta la stampa internazionale. Un ospedale di Chicago che sta trattando pazienti Covid-19 con il Ramdesivir sta vedendo rapidi miglioramenti nella febbre e nei sintomi respiratori, con quasi tutti i pazienti dimessi in meno di una settimana, secondo il sito di notizie mediche "SThere". Al momento non esistono trattamenti approvati per il Covid-19, la malattia respiratoria altamente contagiosa causata dal coronavirus, che ha infettato oltre 2 milioni di persone in tutto il mondo.(Nys)