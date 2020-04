Coronavirus: Brasile, governatore San Paolo "Combattiamo contro il virus e contro il Bolsonarovirus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato brasiliano di San Paolo, Joao Doria, ha dichiarato di considerare il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, con un ostacolo nella lotta contro la nuova pandemia di coronavirus. "Stiamo combattendo il coronavirus e il Bolsonarovirus", ha detto nel corso di un'intervista ripresa dai media locali. Doria ha sottolineato che il capo del governo ha adottato "posizioni errate e irresponsabili". Nell'intervista, il governatore di San Paolo ha nuovamente difeso l'isolamento sociale come il modo migliore per combattere la malattia. Ha anche detto che i risultati potrebbero essere migliori se Bolsonaro avesse un'altra posizione. "Nonostante le istruzioni negative che la gente riceve dal presidente, metà della popolazione (di San Paolo) rispetta la quarantena. La risposta della popolazione è stata buona. Sarebbe stato meglio se non avessimo dovuto usare la scienza e la medicina quasi ogni giorno per contrastare le supposizioni del presidente", ha affermato.(Brp)