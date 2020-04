Usa: Fbi, degli hacker hanno tentato di attaccare società che studiano il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un alto funzionario della sicurezza informatica dell'Fbi ha detto che alcuni hacker, guidati da dei governi stranieri, hanno attaccato delle istituzioni statunitensi impegnate in ricerche sui trattamenti per Covid-19, la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus. Lo riporta la stampa internazionale. Il vicedirettore aggiunto dell'Fbi, Tonya Ugoretz, ha dichiarato ai partecipanti di una discussione online ospitata dall'Aspen Institute che l'ufficio aveva notato gli stessi hacker frugare anche nel settore sanitario degli Stati Uniti. Ugoretz però non ha accusato nessun Paese specifico dell'accaduto, né ha identificato le società o le istituzioni bersagliate dagli hacker. All'inizio di marzo, degli hacker professionali hanno tentato di intromettersi nei sistemi nell'Oms, in un periodo in cui gli attacchi informatici all’agenzia erano più che raddoppiati. In quel caso gli hacker erano stati identificati come di origine iraniana. (Nys)