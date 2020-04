Roma: lite Pd-M5, i dem "non collaborano, pronti a lasciare tavolo emergenza con Raggi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il limite che vediamo nella condotta delle opposizioni - scrivono - non è tanto il richiamo a una presunta cabina di regia che avrebbe deciso una sorta di percorso comune, ma il fatto che loro non stanno affatto portando avanti questo eventuale progetto. Nei loro atti e nei loro interventi, la premessa è sempre l'inefficienza dell'Amministrazione e la necessità di un loro interessamento per correggere il tiro. È ovvio - proseguono gli esponenti del M5s - che se la questione è posta in questi termini, le loro proposte: a) non costituiscono sicuramente un 'contributo' né tanto meno una 'mano tesa', ma l'esercizio di una normale dialettica politica di opposizione; b) sono irricevibili dalla maggioranza che, con il voto favorevole, finirebbe per ratificare una propria presunta inefficienza e, quando va bene, un 'abbandono' di questa o quella tematica; c) sono irricevibili anche perché finirebbero per valorizzare il silenzio delle opposizione sui molteplici risultati concreti già raggiunti, in una situazione di assoluta e impensabile emergenza, in cui tutti i settori sono in crisi profonda e hanno bisogno di sostegno, a fronte di risorse che sono limitate di per sè e ulteriormente compromesse dalla pandemia". (Rer)