Usa: fonti stampa, Trump potrebbe allentare i controlli ambientali sul mercurio

- Le normative ambientali negli Stati Uniti potrebbero essere allentate ulteriormente, con il presidente Donald Trump che potrebbe decidere oggi di annunciare un'allentamento dei vicoli sul rilascio di mercurio e altri metalli tossici delle centrali elettriche, a petrolio e a carbone nel mezzo della pandemia di coronavirus. A riportarlo è il "New York times". L'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa) ha stabilito una serie di restrizioni relative al rilascio di mercurio, un metallo pesante che può provocare danni cerebrale. Alcuni avvocati ambientali, tuttavia, hanno affermato che il nuovo metodo di calcolo proposto dall'amministrazione Usa dei costi e dei benefici della riduzione dell'inquinamento da mercurio probabilmente finirà col distruggere le basi legali dei controlli dell'Epa. Riducendo, sulla carta, i benefici per la salute delle normative preesistenti, e aumentando al contempo i loro costi economici, il nuovo metodo potrebbe essere utilizzato per giustificare l'allentamento delle restrizioni su qualsiasi inquinante che l'industria dei combustibili fossili ritenesse troppo costoso da controllare."Questo è il grande obiettivo non dichiarato", ha spiegato al "Nyt" David Konisky, professore di Affari pubblici e ambientali all'Università dell'Indiana. "Non si tratta solo del mercurio, quanto di limitare potenzialmente o ammanettare gli sforzi futuri dell'Epa per regolare l'inquinamento atmosferico". (Nys)