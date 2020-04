Ue: Di Maio, "non è il momento dei colori politici, il 23 aprile si decidono i prossimi 30 anni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione del Consiglio europeo del prossimo 23 aprile l’Italia "deve andare unita per ottenere il miglior accordo possibile: si decidono i prossimi 30 anni, non è il momento dei colori politici". Lo ha detto stasera il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a "Stasera Italia" su Rete4. "In questi giorni si sta portando avanti la trattativa più difficile che l'Italia abbia mai affrontato: il 23 aprile sarà giorno del verità per sapere se abbiamo disposizione 1.500 miliardi di euro per riuscire ad affrontare i problemi delle imprese che devono riaprire, dei lavoratori e per superare i problemi della nostra economia", ha detto il titolare della Farnesina. "La grande responsabilità che dobbiamo sentire tutti è capire che oggi non è il momento di discutere ma di andare ai tavoli uniti", ha spiegato il capo della diplomazia italiana. (Res)