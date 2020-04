Imprese: Di Maio, Italia non diventerà outlet per acquisti a buon mercato come nel 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non diventerà "l’outlet" per venire a comprare imprese a buon mercato come dopo la crisi del 2008. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a "Stasera Italia" su Rete4. "Dobbiamo dare gli strumenti ai nostri imprenditori per portare il Made in Italy nel mondo e promuoverlo ancora più di prima", ha detto il capo della diplomazia italiana, definendo "vergognoso" il tentativo di alcuni Paesi di imporre un marchio "virus free" ai prodotti italiani. "Un mese fa tutti pensavano che il problema fosse l’Italia e nessuno era toccato. Oggi abbiamo quattro miliardi di persone nel mondo in lockdown. In una prima fase gli italiani erano gli untori, ora i capi di Stato citano l’Italia come un modello che ha reagito al virus", ha detto ancora il titolare della Farnesina. (Res)