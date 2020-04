Giustizia: Magistratura Indipendente, rimuovere ostacoli a lavoro da remoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo quindi - hanno continuato gli esponenti di Magistratura Indipendente - che, nell’imminenza della cd. fase 2, ad oggi prorogata al prossimo 12 maggio, il Ministero della Giustizia, competente a sovraintendere all’organizzazione dei servizi, si attivi prontamente per dotare tutti gli Uffici giudiziari delle necessarie risorse strutturali al fine di consentire a tutto il personale amministrativo il lavoro 'da remoto, rimuovendo gli ostacoli tecnici che ne impediscono la piena fruibilità e risolvendo nelle competenti sedi le prospettate, ma non meglio chiarite, problematiche di sicurezza, sia per i registri relativi alla giustizia civile che penale. E’ invero oggettiva l’impossibilità di garantire la continuità del servizio giustizia attraverso i presidi di personale amministrativo attualmente presenti negli uffici giudiziari: se non si compiono gli adempimenti amministrativi connessi alla celebrazione delle udienze, saranno poco praticabili o comunque non efficaci le innovative soluzioni offerte dalla giustizia telematica, quali l’udienza da remoto o l’udienza a trattazione scritta. E anche in questo caso stupisce il silenzio della Gec dell’Anm che, non muovendo alcuna sollecitazione al Ministero, di fatto dimostra di accettare l’inevitabile ulteriore rallentamento del sistema che sarà certamente ed ingiustamente addebitato alla sola responsabilità dei magistrati", hanno concluso Arena e D'Ovidio. (Ren)