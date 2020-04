Coronavirus: Di Maio, Italia forte grazie a coraggio di medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, cita il reportge del quotidiano statunitense "The New York Times" su medici e infermieri italiani, ricordando come "le nostre forze bianche che con turni massacranti stanno salvando vite umane in tutti gli ospedali italian". Il ministro sottolinea che "la copertina del magazine è dedicata a un’infermiera di Brescia, una delle tantissime persone simbolo di questa lotta al coronavirus". "Se l’Italia è forte, è grazie anche al coraggio e alla competenza dei nostri medici, dei nostri infermieri e del nostro personale sociosanitario", ha affermato il ministro. (Res)