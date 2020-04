Usa: partnership di sette governatori del Midwest per il dopo-quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori di sette Stati del Midwest statunitense oggi hanno detto che lavoreranno in stretto coordinamento per riaprire le loro economie dopo la lotta al coronavirus, facendo eco a mosse simili fatte da dieci governatori negli Stati delle coste orientali e occidentali questa settimana. Lo riporta l'emittente "Cnn". In una nota, i governatori del Michigan, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Illinois, Indiana e Kentucky hanno stretto una partnership per lavorare insieme e riavviare le economie locali. "Siamo ansiosi di lavorare insieme per mitigare la crisi economica che questo virus ha causato nella nostra regione", hanno spiegato i governatori in una dichiarazione congiunta. "Riconosciamo che le nostre economie dipendono tutte l'una dall'altra e dobbiamo lavorare insieme per riaprirle in sicurezza". Durante la settimana altri dieci governatori statunitensi hanno dichiarato che si sarebbero uniti in due patti regionali per coordinare la riapertura economica. Un gruppo comprendeva New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Pennsylvania e Rhode Island, mentre l'altro includeva lo stato di California, Oregon e Washington. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha insistito nelle ultime settimane per riaprire il Paese il prima possibile, sostenendo di avere una "autorità" unilaterale per farlo. Oggi Trump ha fatto però marcia indietro, lasciando che siano i governatori a decidere come e quando ripartire. (Nys)