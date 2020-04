Coronavirus: Brasile, Bolsonaro licenzia ministro della Salute Mandetta per divergenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ormai ex ministro si era detto pronto a lasciare l'incarico riconoscendo divergenze apparentemente insanabili con il presidente Jair Bolsonaro sulla gestione dell'emergenza coronavirus. "Rimarrò in carica fino a quando non si troverà una persona per prendere il mio posto", aveva detto Mandetta ricostruendo in una intervista alla testata "Veja" i "60 giorni di battaglia" portati avanti con il capo dello stato. Bolsonaro, convinto della necessità di non cedere al "panico" alimentato dai media, non ha condiviso le serrate proclamate dai governatori degli stati brasiliani e ha adottato comportamenti pubblici criticati da Mandetta sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità. (Brb)