Argentina: crisi del debito, offerta ufficiale propone taglio di 40 miliardi di dollari su interessi

- Buenos Aires, 16 apr - Uno sconto di 37,9 miliardi di dollari sugli interessi, un taglio di 3,6 miliardi del capitale dovuto e una moratoria di tre anni. Questa l'offerta di ristrutturazione presentata oggi dal governo argentino su una porzione di 68 miliardi di dollari del debito estero emesso sotto legislazione straniera e in mano a creditori privati. L'annuncio è stato dato oggi dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, in una conferenza nella quale era affiancato dal presidente Alberto Fernandez. "Oggi l'Argentina non può pagare nulla", ha dichiarato Guzman all'inizio della sua presentazione. Il ministro ha ribadito che il principio rettore dell'offerta, in accordo con pareri espressi anche dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e dal consesso del G20, è quello della "sostenibilità". Guzman ha rivelato tuttavia che "non è stato raggiunto un accordo con i creditori su ciò che è sostenibile per l'Argentina".In termini percentuali il taglio sugli interessi proposto dall'Argentina equivale a un 62 per cento del totale dovuto mentre quello sul capitale equivale al 5,4 per cento. I creditori avranno venti giorni di tempo per accettare l'offerta dal momento della presentazione formale che avverrà domani, ha precisato Guzman. Lo stratega del negoziato argentino ha quindi rivolto un appello all'opinione pubblica argentina "a rimanere unita e compatta a sostegno di questa offerta". "In questi venti giorni ci saranno attori che "giocheranno forte, ci sono molti interessi in gioco e i nostri creditori cercano di ottenere più di quello che possiamo pagare", ha detto. Secondo Guzman dall'esito di questa ristrutturazione dipende la "rifondazione del paese e il suo futuro sviluppo su basi sane".Il presidente Alberto Fernandez ha preso la parola dopo Guzman per ribadire alcuni concetti. "Ci troviamo in una situazione di default virtuale ma i mercati devono sapere che l'Argentina è in grado di pagare ed onorare i suoi impegni", ha detto il Capo di stato. "Il nostro obiettivo è risolvere questa situazione senza compromettere ulteriormente la situazione dei settori più vulnerabili", ha aggiunto Fernandez. Il presidente ha quindi ribadito che "un debito sostenibile per noi è un debito che non danneggi l'Argentina" e pure ha sottolineato che è stato lo stesso Fmi a indicare i termini della ristrutturazione per portare il debito estero ad un livello sostenibile.L'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus e il crollo dei prezzi delle commodities costeranno all'economia dell'Argentina una perdita di 5,2 punti percentuali del prodotto interno lordo nel 2020. È la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19" pubblicato nel fine settimana. Per la Banca Mondiale, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il pil argentino del 2,2 per cento nel 2021 e del 2,3 nel 2022. Nel caso dell'Argentina la crisi economica globale determinata dalla pandemia investe un paese già in crisi che aveva chiuso il 2019 con un calo del 2,2 per cento del Pil e con un -4,1 per cento complessivo nell'ultimo quadriennio (2015-2019).Secondo quanto afferma il rapporto della Bm "l'impatto della Covid-19 sulla crescita della produzione e sulla volatilità dei mercati finanziari globali si aggiunge nel caso argentino all'elevato grado di incertezza della riduzione del debito necessaria per ripristinarne la sostenibilità". "Un fallimento nella rinegoziazione potrebbe comportare un ulteriore svendita delle attività argentine, oltre a svalutazione, erosione delle riserve internazionali, accelerazione dell'inflazione, aggravamento ed estensione della recessione e aumento della disoccupazione e della povertà", segnala la Banca mondiale.Secondo gli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) l'indice di povertà in Argentina ha raggiunto il 35,5 per cento della popolazione mentre l'indigenza riguarda l'8 per cento degli argentini. Su una popolazione di oltre 47 milioni di abitanti, 16,4 milioni non hanno risorse sufficienti a garantire un'alimentazione adeguata o a disporre dell'insieme dei beni e servizi essenziali. Equivale a 3,7 milioni di persone invece la percentuale di persone che non ha accesso ad un'alimentazione minima per la sussistenza. A determinare l'incremento di povertà ed indigenza, secondo i numeri dell'Indec, è stato essenzialmente l'aumento del costo del Paniere alimentare di base (Cba) e del Paniere di base totale (Cbt) che include anche beni e servizi essenziali. Il 2019 ha chiuso infatti con un'inflazione pari al 53,8 per cento, il livello più alto degli ultimi 28 anni. (Abv)