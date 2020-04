Coronavirus: New York, Soros donerà 130 milioni di dollari per sostenere poveri e immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George Soros, il miliardario filantropo e finanziere, donerà oltre 130 milioni di dollari attraverso la sua fondazione per combattere gli effetti del coronavirus, con 37 milioni di dollari destinati ad aiutare la popolazione più a rischio di New York, compresi gli immigrati irregolari e i lavoratori a basso reddito. Lo riporta il "New York Times" oggi. L'organizzazione di Soros, Open Society Foundations, sta per sovvenzionare con questa somma due grandi organizzazioni non profit legate al governo di New York, che è l'epicentro della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti, con oltre 10 morti morti su oltre 100 mila contagi. La prima sovvenzione fornirà 20 milioni di dollari per creare un programma di aiuti d'emergenza per immigrati in collaborazione con la città, e fornirà pagamenti diretti una tantum a un massimo di 20 mila famiglie immigrate che sono state escluse dal maxi-piano di soccorso del Congresso. Comprenderà anche lavoratori privi di documenti per il soggiorno nel Paese. Gli assegni andranno dai 400 dollari per individuo a un massimo di mille dollari a famiglia. Il fondo sarà gestito Fund for Advance New York City, un'organizzazione no profit legata all'ufficio del sindaco e dall'ufficio del comune che si occupa degli immigrati. (Nys)