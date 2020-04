Coronavirus: New York, in calo i ricoveri con 12.198 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 17.735 persone sono state ricoverate in ospedale oggi nello Stato di New York a causa del Covid-19, la malattia provocata dal coronavirus. È una cifra in calo rispetto a 18.335 del giorno precedente e il dato più basso dal 6 aprile. Lo ha affermato il governatore Andrew Cuomo, in una conferenza stampa, come riporta il "New York Times". Anche le intubazioni e le ammissioni alle unità di terapia intensiva sono diminuite, ha spiegato il governatore. "La buona notizia è che possiamo controllare il virus. Siamo in grado di controllare la diffusione", ha detto Cuomo in un briefing giornaliero. "E non sapevamo con certezza che potevamo farlo". Il governatore ha poi comunicato il numero totale di morti nello Stato: 12.198, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. Cuomo ha osservato che i decessi giornalieri sono scesi a 606, segnando il conteggio più basso in più da una settimana a questa parte. "Questo continua ancora a un ritmo davvero, davvero tragico", ha detto Cuomo parlando del bilancio dei morti, aggiungendo che ci sono stati 29 morti nelle case di cura, che ha chiamato "ground zero" nella lotta contro il virus. Cuomo ha poi affermato che New York invierà 100 respiratori nel New Jersey, un giorno dopo essersi impegnato a inviare 100 respiratori nel Michigan e 50 nel Maryland. (Nys)