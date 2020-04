Usa: secondo S&P Pil Italia a meno 9,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil dell'Italia crollerà del 9,9 per nel 2020. È la nuova, più fosca, previsione di S&P Global sugli effetti del coronavirus sull'economia della Penisola. La stima precedente dell'agenzia di rating statunitense ipotizzava un calo del Pil del 2,9 per cento. Più consistente, viceversa, il rimbalzo atteso nel 2021, quando l'Italia crescerà del 6,4 per cento. S&P, nell'abbassare a meno 7,3 per cento le stime sul pil dell'Eurozona, ha tagliato a meno 8,8 per cento il Pil spagnolo, a meno 8 per cento quello della Francia, a meno 6,5 per cento quello della Gran Bretagna e a meno 6 per cento quello Germania. (Nys)