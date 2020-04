Coronavirus: Fp Cgil Roma, lavoratori Croce rossa senza stipendio, è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono state di nuovo sospese le retribuzioni dei lavoratori della Croce Rossa – comitato area metropolitana, dopo che per tutto il 2019 sono stati pagati con ritardo, arrivando a accumulare fino a 3-4 mensilità arretrate". Lo riferisce in una nota a Fp Cgil di Roma e Lazio. "È inaccettabile – scrive il sindacato - che i pagamenti dei mesi scorsi sono stati effettuati solo dopo diffide e solleciti. Dopo il presidio dello scorso febbraio, la situazione pareva essersi sbloccata. Ma, dopo l'erogazione di novembre, dicembre e solo in parte di gennaio 2020, le retribuzioni sono di nuovo ferme. Stiamo parlando - prosegue - di lavoratori che svolgono servizi essenziali nell'emergenza. Va da sé che oggi, in piena pandemia, ogni servizio alla salute debba essere garantito e i lavoratori tutelati. Ora, alcuni di loro non riescono a coprire le spese di trasporto per raggiungere il posto di lavoro. A loro si aggiungono i lavoratori del centro educazione motoria, sempre di Croce Rossa, da troppi mesi senza stipendio, poiché la Cri Roma non riesce, a sua volta, a far fronte al pagamento della ditta che ne ha la gestione in appalto". (segue) (Rer)