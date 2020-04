Coronavirus: Fp Cgil Roma, lavoratori Croce rossa senza stipendio, è inaccettabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione - si legge nella nota inviata oggi da Fp Cgil Roma Lazio - a Prefettura e Commissione di garanzia per il tentativo di conciliazione è insostenibile. Serve un atto di responsabilità da parte di tutti, anche per correggere le inefficienze del sistema su cui si reggono questi servizi, parte importante del sistema sanitario della città e della regione. Ogni criticità pregressa nel sistema degli appalti e dei servizi accreditati in sanità crea oggi conseguenze amplificate che ricadono su lavoratori e collettività, proprio mentre si rende evidente non solo l'importanza di un servizio sanitario dove è il pubblico a dover garantire il diritto di tutti alla salute, ma anche il ruolo essenziale dei lavoratori nel dare servizi efficaci ai cittadini. Saremo al fianco dei lavoratori per proseguire questa battaglia fino a quando non sarà erogato loro quanto dovuto e garantita la regolarità delle retribuzioni future". (Rer)