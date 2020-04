Coronavirus: Patuanelli, in Cura Italia 600 milioni per innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho emanato una direttiva con la quale si stabilisce che i 400 milioni di euro stanziati dal decreto 'Cura Italia' per i Contratti di sviluppo, vengano utilizzati per progetti che favoriscano l’innovazione, in particolare nel campo biomedico e della produzione di dispositivi sanitari". Lo ha annunciato con un messaggio sul proprio profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ricordando che "se già prima eravamo consapevoli dell’importanza di investimenti sull’innovazione, con questa emergenza il finanziamento di programmi strategici diventa una necessità non più rinviabile". In questa direzione "ho chiesto quindi ad Invitalia, che gestirà le risorse di complessivi 600 milioni di euro se sommate ai 200 milioni già previsti nella legge di bilancio, di dare priorità proprio alle produzioni in questo settore, così da fronteggiare l’emergenza con maggiore disponibilità di materiale di protezione e, allo stesso tempo, supportare la ripresa economica e sociale del paese". (Rin)