Coronavirus: al Consiglio comunale di Milano schermaglie su test sierologici tra Sala e De Pasquale (FI)

- Al termine della seduta del Consiglio comunale di Milano in modalità telematica è tornata ad accendersi la polemica sui test anticorpali per i conducenti Atm. Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, e il consigliere azzurro Alessandro De Chirico, a tal proposito, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolè, chiedono che “appena la Regione Lombardia avrà ottenuto la certificazione della validità dei test sierologici, il Comune di Milano possa organizzare una vera campagna di test sierologici a tutti i dipendenti del Comune di Milano e delle società partecipate, utilizzando risorse comunali e delle stesse società e impegnando laboratori pubblici e privati nella effettuazione e valutazione dei test”. Al sindaco, invece, De Pasquale ha chiesto nell’aula virtuale “di poter avere visione della copia del protocollo chei oggi ha formalmente comunicato all’Aula di aver sottoscritto tra Comune e Università Statale per questi 4.000 test a favore dei dipendenti di Atm". (segue) (Rem)