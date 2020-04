Coronavirus: Usa, diverse università stanno ipotizzando un semestre di lezioni online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il governo degli Stati Uniti si sta interrogando su come riattivare l'economia e la società prendendo in considerazione vari fattori, i presidi delle università del Paese stanno già cercando di capire come gestire nuovi studenti e nuovi corsi in autunno, prendendo in considerazione corsi online per un anno. Lo riporta l'emittente "Cnn". In un'intervista il presidente della National Association of Independent Colleges and Universities, Barbara Mistick, ha dichiarato che la maggior parte delle facoltà ha bisogno di un periodo di preparazione alla riapertura dei corsi che va dalle sei settimane ai due mesi. Mistick ha aggiunto che alcune degli oltre mille istituti dell'istruzione superiore che il suo gruppo rappresenta in tutti gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione di tenere i loro campus chiusi agli studenti per l'intero semestre autunnale. "C'è la preoccupazione di riportare gli studenti al campus troppo presto e forse di avere un'epidemia", ha spiegato Mistick. (Nys)