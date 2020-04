Giustizia: Magistratura Indipendente, rimuovere ostacoli a lavoro da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Magistratura Indipendente, nel prendere atto delle considerazioni espresse dai vari partecipanti al Tavolo Tecnico Ministero-CSM tenutosi il 7 aprile scorso in ordine alle questioni afferenti all’organizzazione dell’attività giudiziaria nella fase dell’emergenza, esprime grande preoccupazione in ordine alla prospettive formulate dai rappresentanti del Ministero della Giustizia, che hanno escluso in radice la possibilità di garantire a tutto il personale amministrativo strumenti idonei a consentire il lavoro 'da remoto' al fine di assicurare, anche nella cd. fase 2, l’effettività del lavoro giudiziario". Lo hanno dichiarato Mariagrazia Arena e Paola D'Ovidio, rispettivamente presidente e segretario di Magistratura Indipendente. "Riconosce - hanno proseguito - l’impegno profuso dal Csm che, nell’ambito delle prerogative istituzionali proprie, ha cercato di dare una prima risposta alle numerose difficoltà incontrate dal personale amministrativo nell’accesso al cd. lavoro agile, proponendo, attraverso le linee guida e i protocolli emanati in questi giorni, delle soluzioni possibili al solo fine di garantire la continuità delle attività giudiziarie non sospese. Ma ogni Istituzione non può travalicare le proprie competenze ed è chiamata ad assolvere i propri compiti e ad assumere, soprattutto nella drammaticità del momento, le proprie responsabilità". (segue) (Ren)