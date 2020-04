Coronavirus: assessore Lazio, test sierologici, smart working e mascherine per "fase 2" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta odierna, in video conferenza, della commissione regionale Sanità, numerosi sono stati gli interventi dei consiglieri della Pisana. Il presidente Simeone ha ripetuto la richiesta di una maggiore condivisione con la commissione delle strategie adottate dalla Giunta. Stessa richiesta da parte di Davide Barillari e Francesca De Vito (M5s), che hanno parlato di disorganizzazione e confusione nel sistema sanitario. Mentre Loreto Marcelli, anche lui M5s, ha chiesto informazioni sul protocollo inviato alle Rsa per i nuovi pazienti. Il consigliere di Fd'I Antonio Aurigemma, invece, ha chiesto di accelerare la costituzione delle Uscar: "I tempi per i tamponi sono troppo lenti". Un dato rilevato anche da Roberta Lombardi (M5s). Inoltre, Silvia Blasi (M5s) ha posto una serie di domande su casi specifici che riguardano le strutture di assistenza del viterbese. Nel mirino dei consiglieri anche la scarsità dei dispositivi di protezione (Dpi) per i medici. Su questo sono intervenute le consigliere del M5s Gaia Pernarella e De Vito, mentre Chiara Colosimo della Lega ha chiesto di rifornire di Dpi anche le strutture "ex articolo 26", come il centro di via Ramazzini: "Luoghi a rischio, con pazienti molto fragili". Secondo Stefano Parisi (Lazio 2018) va "rafforzata la rete territoriale e bisogna aumentare il numero dei tamponi se non vogliamo arrivare al 4 maggio completamente al buio". Massimiliano Maselli (Fd'I), infine, ha puntato sulla "necessità di continuare i controlli nelle Rsa e in tutte le strutture simili". (segue) (Rer)