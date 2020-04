Coronavirus: Castaldo (M5s), senza unanimità su Recovery fund come garanzia bond, opzione cooperazione rafforzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo strumento potrebbe consentire di lasciare fuori l'Olanda, qualora insistesse nell'annacquare il compromesso, mentre resta fondamentale avere a bordo la Germania, al fine di garantire che l'emissione dei futuri titoli condivisi ottenga poi una tripla A come rating", ha spiegato Castaldo. In pratica, "si metterebbero un po' all'angolo tutti quei piccoli paesi che stanno dimostrando di essere ultranazionalisti, totalmente legati all'interesse del proprio orticello, per andare avanti con chi comprende l'urgenza e la drammaticità del momento. La Germania non potrà tirarsi indietro: si cominciano a intravedere aperture importanti, anche perché Berlino capisce che è in gioco il futuro stesso dell'Unione europea", ha concluso. (Beb)