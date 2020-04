Coronavirus: Consiglio comunale di Milano chiede a governo misure urgenti per garantire equilibrio di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato all'unanimità un ordine del giorno del capogruppo Pd Filippo Barberis che chiede al governo misure urgenti per garantire gli equilibri di bilancio del Comune. "Noi ad oggi l'unica cosa certa che abbiamo guardando alle casse del Comune è un buco di almeno 250 milioni di euro, se cominciassimo domani a riattivare tutto. È ovvio che per prenderci impegni con i milanesi, e vogliamo prendercene il più possibile, perché è nostra intenzione riattivare i motori della città, dobbiamo avere una misura di quella che sarà la solidarietà a livello nazionale ed europeo", ha detto Barberis intervenendo nella discussione per via telematica. Dicendosi favorevole alla proposta del Pd, il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, ha sottolineato: "Noi non chiediamo sussidi, ma che Milano sia messa nelle condizioni di lavorare". L'odg approvato dal Consiglio invita il sindaco, che - presente nell'Aula virtuale, ha votato a favore - e la giunta a chiedere un'informativa preventiva al governo sulla progettazione della fase 2 per poter concorrere a determinarne l'impostazione e a impegnare il governo ad adottare con urgenza misure economiche dedicate e di maggiore flessibilità contabile per consentire l'erogazione dei servizi e a finanziare quelli aggiuntivi che saranno necessari per permettere il finanziamento di un nuovo welfare e la ripartenza della città. (segue) (Rem)