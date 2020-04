Coronavirus: Consiglio comunale di Milano chiede a governo misure urgenti per garantire equilibrio di bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tale situazione e considerando gli attuali principi contabili e norme, applicate indifferenziatamente agli enti locali (anche virtuosi come Milano) si determina l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio e di conseguenza una pronta, efficace e progettuale gestione della situazione di crisi attuale", si legge nell'odg, le cui premesse sono state votate favorevolmente solo dalla maggioranza e dal Movimento 5 Stelle, a differenza del dispositivo, approvato con 42 voti favorevoli, un astenuto (Simone Sollazzo del Movimento 5 Stelle) e un consigliere che non ha partecipato al voto (Basilio Rizzo di Milano in Comune). "Siamo riusciti ad avanzare queste richieste come Consiglio con un larghissimo consenso politico. Sarà ora decisiva un risposta tempestiva da parte del governo che consenta a Milano di riaccendere in sicurezza i propri motori, nell'interesse non solo nostro ma del Paese", ha commentato soddisfatto Barberis al termine del voto. (Rem)