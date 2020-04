Roma: lite Pd-M5, i dem "non collaborano, pronti a lasciare tavolo emergenza con Raggi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i tentativi di collaborazione, in Campidoglio, tra Pd e M5s torna la burrasca. A scatenarla la bocciatura da parte del gruppo di maggioranza di tutte le mozioni presentate dai dem nelle sedute di Assemblea capitolina in videoconferenza che si sono tenute in questi tre giorni. "Dopo l'ennesima bocciatura delle mozioni presentate dal Partito Democratico - scrivono i dem in una nota - abbiamo deciso di ritirare tutte le mozioni presentate. Ci troviamo di fronte ad un assurdo ostruzionismo politico e non a quella collaborazione auspicata in questa fase di emergenza straordinaria. Da parte nostra, entrando nel merito, abbiamo votato gli atti che abbiamo ritenuto più giusti e risolutivi per Roma. Quella di oggi e dei giorni scorsi è una dimostrazione di mancanza di maturità politica e istituzionale. Per domani - proseguono i consiglieri del Pd - è fissata una ulteriore riunione del tavolo istituzionale di confronto con le opposizioni. Capiremo in quella sede se è ancora utile partecipare a questo consesso e se il nostro apporto sia importante. Chiediamo alla sindaca Raggi e alla maggioranza un chiarimento, fare consigli comunali in questo modo non è utile a nessuno". La replica arriva a stretto giro con una nota dei consiglieri pentastellati. (segue) (Rer)