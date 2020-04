Roma: Fd'I Campidoglio, vergogna 5 stelle bocciano mozione sostegno nidi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s ha bocciato la mozione con cui chiedevano al sindaco di esonerare dalle tariffe comunali gli asili nido e le materne private". Lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini."Registriamo con assoluto sconcerto - proseguono - come, in un momento così disastroso per l'economia nazionale e romana, in cui è necessario dare sostegno all'imprenditoria e alle famiglie, il cinque stelle al governo della città abbia bocciato questa mozione. Le strutture sono rimaste prive delle uniche entrate rappresentate dalle rette dei privati, mentre corrono le spese fisse. Senza alcun sostegno, rischiano dunque di chiudere per sempre i battenti, mettendo così a rischio migliaia di posti di lavoro e danneggiando le famiglie romane che non potranno godere di un servizio fondamentale per la crescita dei loro bambini, stante anche la limitatezza dell'offerta pubblica settoriale. Un danno anche per le strutture pubbliche che, con la chiusura delle strutture private non saranno in grado di assorbire la domanda".(Com)