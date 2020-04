Usa: sondaggio, la maggioranza non crede all'uso delle app contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i governi di tutto il mondo si rivolgono alla tecnologia per combattere il coronavirus, la maggioranza degli statunitensi è scettica sull'uso delle app di tracciamento su cellulare per combattere il contagio. Allo stesso tempo, il pubblico Usa mantiene posizioni molto diverse sulla legittimità o meno di questo tipo di controllo sociale. A riportarlo è un sondaggio della società di ricerche "Pew", pubblicato sul suo sito. Sei statunitensi su dieci sostengono che tracciare i movimenti delle persone tramite i cellulari non farà una grande differenza nel contenere il Covid-19. Una quota inferiore di intervistati, circa quattro su dieci, ritiene invece che questo monitoraggio potrebbe aiutare "molto" (16 per cento) o "un poco" (22 per cento) nel limitare la pandemia. Gli elettori del Partito democratico sono più propensi (46 per cento) a credere che le app per cellulari possano essere almeno un "poco" utili contro il virus, rispetto agli elettori del Partito repubblicano (31 per cento). L'indagine è stata condotta tra il 7 e il 12 aprile.(Nys)